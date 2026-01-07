Uchwała reklamowa gminy – zasady i wyłączenia

Jednym z aktów prawa miejscowego jest tzw. uchwała krajobrazowa (reklamowa). Rada gminy może ustalić w niej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W odniesieniu do szyldów określa się w niej zasady i warunki ich sytuowania, wielkość oraz liczbę, która może być umieszczona na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność. W uchwale takiej rada gminy może również ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Uchwała dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż minister właściwy do spraw transportu. Może ona przewidywać odmienne regulacje dla różnych obszarów gminy, określając w sposób jednoznaczny ich granice. W takim przypadku uchwała zawiera część graficzną, która je wyznacza. W zakresie dotyczącym ogrodzeń nie ma ona zastosowania do ogrodzeń autostrad, dróg ekspresowych oraz linii kolejowych. Należy również pamiętać, że może wskazywać rodzaje obiektów małej architektury, które nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale.