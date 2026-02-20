Kalendarium - piątek 20 lutego

Mija termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy

- od osób prawnych (CIT) za styczeń 2026

- od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz z umów najmu i dzierżawy za styczeń 2026

- od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za styczeń 2026

- jeśli działasz w imieniu spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze zostały zbyte w styczniu 2026 – wpłać jako płatnik zaliczkę na podatek od dochodu oraz prześlij podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce (odpowiednio PIT-ISN albo CIT-ISN)

- jeśli działasz w imieniu spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową wpłać zaliczkę na podatek dochodowy pobraną za styczeń 2026