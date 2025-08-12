Skutki doręczenia decyzji stronie a nie jej pełnomocnikowi

Przepisy procedury administracyjnej dotyczące doręczeń mają ważne znaczenie dla skutków procesowych korespondencji procesowej prowadzonej przez organ i strony postępowania. Warto zwrócić uwagę na art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), który stanowi, że jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu z nich. Strona może wskazać takiego pełnomocnika, a organ nie może decydować któremu z tych podmiotów doręczy decyzję. Także skutki pomyłki organu, co do ustalenia, czy strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, są daleko idące. Dostrzeżony błąd należy możliwie szybko naprawić.