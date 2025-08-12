Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Skutki doręczenia decyzji stronie a nie jej pełnomocnikowi

Obowiązek doręczenia decyzji pełnomocnikowi strony a nie stronie ma charakter bezwzględny. Organ nie może decydować któremu z tych podmiotów doręczy decyzję.

Publikacja: 12.08.2025 05:50

Skutki doręczenia decyzji stronie a nie jej pełnomocnikowi

Skutki doręczenia decyzji stronie a nie jej pełnomocnikowi

Foto: Adobe Stock

Aneta Fornalik

SPIS TREŚCI

  1. Wyrok WSA w Gdańsku z 17 kwietnia 2024 r., II SA/Gd 1089/23
  2. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 21 lutego 2024 r., I SA/Bd 669/23
  3. Wyrok WSA w Poznaniu z 30 stycznia 2024 r., I SA/Po 773/23
  4. Wyrok NSA z 5 grudnia 2023 r., II OSK 482/21
  5. Wyrok NSA z 12 lipca 2023 r., III FSK 1492/22

Przepisy procedury administracyjnej dotyczące doręczeń mają ważne znaczenie dla skutków procesowych korespondencji procesowej prowadzonej przez organ i strony postępowania. Warto zwrócić uwagę na art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), który stanowi, że jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu z nich. Strona może wskazać takiego pełnomocnika, a organ nie może decydować któremu z tych podmiotów doręczy decyzję. Także skutki pomyłki organu, co do ustalenia, czy strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, są daleko idące. Dostrzeżony błąd należy możliwie szybko naprawić.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Utworzenie nowej gminy to nie jest sprawa dla sądu administracyjnego
Administracja
Utworzenie nowej gminy to nie jest sprawa dla sądu administracyjnego
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji
Administracja
Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji
Czy gmina zapłaci VAT przy sprzedaży pojazdu nabytego w spadku?
Administracja
Czy gmina zapłaci VAT przy sprzedaży pojazdu nabytego w spadku?
Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK zależy od wynagrodzenia w danym miesiącu
Administracja
Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK zależy od wynagrodzenia w danym miesiącu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Dotacja na edukację dotyczącą zapobiegania klęskom i katastrofom
Administracja
Dotacja na edukację dotyczącą zapobiegania klęskom i katastrofom
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama