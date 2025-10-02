Rzeczpospolita
Unikanie odbioru rezygnacji z członkostwa nie działa

Związki zawodowe nie mogą sztucznie zawyżać liczby członków. Prawo do rezygnacji podlega takiej samej ochronie, jak prawo do wstąpienia w szeregi danej organizacji i pozostawania w niej.

Publikacja: 02.10.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Łukasz Chruściel, Kinga Polewka-Włoch, Anna Szulc

Sytuacje, w których organizacje związkowe próbują wykorzystywać samorządność związkową jako swoisty immunitet lub nadużywać przepisów, np. opóźniając odbiór oświadczeń pracowników o rezygnacji z członkostwa, by utrzymać formalną liczebność i wynikające z niej przywileje, nie należą do rzadkości. Jedno z ostatnich postanowień Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach dotyczących liczebności związków zawodowych, wydane 27 maja 2025 r. w sprawie o sygn. akt XI Pa 132/25, jasno pokazuje jednak, że takie praktyki nie znajdują ochrony prawnej. To ważny sygnał dla pracodawców i pracowników, ale przede wszystkim dla organizacji związkowych – wolność związkowa ma swoje granice i musi być realizowana w zgodzie z prawem.

