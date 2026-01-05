Czy dystrybutor ma prawo do ulgi na robotyzację

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 8 października 2025 r. (I SA/Bd 470/25).

Spółka – jeden z największych krajowych dostawców techniki przenoszenia napędów – odpowiadała za szybkie kompletowanie i wysyłkę tysięcy zamówień. Aby usprawnić procesy logistyczne, wdrożyła zaawansowany system automatycznego magazynowania, oparty na samodzielnie poruszających się robotach transportujących pojemniki do stanowisk kompletacyjnych. Roboty – wyposażone w czujniki, sterowniki i autonomiczne wysięgniki – współpracowały z centralnym systemem sterowania i zastąpiły tradycyjne procesy ręcznej kompletacji. Spółka uznała, że spełniają one definicję robota przemysłowego z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT, a więc dają prawo do skorzystania z ulgi na robotyzację.