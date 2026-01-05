Rzeczpospolita
Doki są opodatkowane razem z budynkiem, do którego przynależą

Doki rozładunkowo-przeładunkowe są integralną częścią budynku i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wraz z nim, a nie jako oddzielne urządzenia budowlane.

Foto: Adobe Stock

Wiktor Pieńkowski

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 16 października 2025 r. (I SA/Po 503/25).

Spółka posiada kilka zakładów produkcyjnych, których integralnymi częściami są doki przeładunkowe. Są one wykorzystywane w procesach logistycznych, służą do rozładunku i załadunku towarów oraz umożliwiają łączenie pojazdu z zakładem. Spółka powzięła wątpliwość, czy doki stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, czy może są integralną częścią budynku, w którym zostały zamontowane i jako takie podlegają opodatkowaniu razem z tym budynkiem. Zdaniem spółki doki przeładunkowe powinny być traktowane jako część budynku, gdyż są one zamontowane bezpośrednio w obrębie powierzchni użytkowej zakładu. Ponadto ustawodawca za jeden obiekt uznaje budynek wraz z instalacją zapewniającą jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, a taką właśnie instalacją są owe doki.

