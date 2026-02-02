Z początkiem ubiegłego roku weszła w życie obszerna zmiana dotycząca podatku od nieruchomości, która w znaczący sposób zmieniła definicję budynku i budowli. Szybko się jednak okazało, że wprowadzone definicje nie w każdym przypadku są jednoznaczne i zdarzają się sytuacje, gdzie bardzo trudno jest przyporządkować posiadany obiekt do odpowiedniej kategorii. A od tego zależy wysokość podatku. Według nowych przepisów budowlą jest m.in. obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Czym jest trwałe związanie z gruntem? Na to pytanie odpowiedział minister finansów i gospodarki w interpretacji ogólnej z 2 stycznia 2026 r. (DPL2.8401.6.2025): „Obiekt, aby był trwale związany z gruntem (…), musi być połączony z nim fizycznie, tj. zespolony z gruntem, przymocowany do gruntu, zakotwiczony w nim, przez zastosowanie odpowiednich technik budowlanych, polegających np. na przymocowaniu za pomocą kotew gruntowych, śrub gruntowych, bloczków betonowych z mocowaniami chemicznymi, tj. przy użyciu żywic chemicznych”. Jaki z tego wniosek? Jeśli kontener wykorzystywany w działalności nie jest trwale połączony (zespolony, przymocowany) z gruntem, to nie trzeba płacić za niego podatku od nieruchomości.

Przepisy podatkowe interpretuje także dyrektor KIS (ale tylko w indywidualnych sprawach podatników). W tym numerze omawiamy interpretację indywidualną, w której rozstrzygnięto, czy zapłata od dewelopera za brak roszczeń podlega VAT (Zapłata od dewelopera za brak roszczeń podlega VAT).

