Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Zapłata od dewelopera za brak roszczeń podlega VAT

Zawarcie porozumienia, na mocy którego wspólnota mieszkaniowa otrzymała od dewelopera rekompensatę za zaniechanie dochodzenia roszczeń w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, a także ewentualnych szkód, jest świadczeniem usług i podlega VAT.

Publikacja: 02.02.2026 05:00

I deweloperzy, i sprzedający mieszkania na rynku wtórnym, są skłoni do negocjacji cen

I deweloperzy, i sprzedający mieszkania na rynku wtórnym, są skłoni do negocjacji cen

Foto: Adobe Stock

Dominik Szymański

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2025 r. (0111-KDIB3-1.4012. 762.2025.5.ICZ).

Spółki realizujące inwestycję polegającą na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego (z lokalami usługowymi i infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz przebudową zabytkowych hal) zawarły z – będącą w bezpośrednim sąsiedztwie budowy – wspólnotą mieszkaniową tzw. porozumienie dobrosąsiedzkie. Budowa wiąże się utrudnieniami w korzystaniu z lokali wspólnoty, możliwością generowania szkód w konstrukcji budynku czy lokalach wspólnoty, a także spowoduje obniżenie zakresu światła dziennego w lokalach i części wspólnej budynku wspólnoty nawet do 40 proc. W ramach porozumienia deweloperzy zobowiązali się do zapłaty rekompensaty pieniężnej, zaś wspólnota do tego, że ona ani żaden z jej członków nie będzie składać sprzeciwów, odwołań, skarg, zaskarżeń i zastrzeżeń w postępowaniu w sprawie wydania spółkom pozwolenia na budowę. Umowa gwarantuje wspólnocie również bezpośrednią ochronę majątku przed jego ewentualnym uszkodzeniem poprzez zatrudnienie za środki z rekompensaty inżyniera nadzoru budowlanego, który będzie kontrolował i minimalizował skalę negatywnego wpływu inwestycji na budynek wspólnoty, a także poprzez prowadzenie przez budujących pomiarów i monitoringu geodezyjnego.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Jak jest opodatkowana VAT działalność rolnicza
Faktury VAT
Jak jest opodatkowana VAT działalność rolnicza
Fiskus powinien na równi dążyć do ustalenia okoliczności niekorzystnych, jak i korzystnych dla podat
Faktury VAT
Nie można szukać dowodów na poparcie tylko jednej tezy
Jak ująć na fakturze elementy świadczenia kompleksowego
Faktury VAT
Jak ująć na fakturze elementy świadczenia kompleksowego
Fałszerstwo dokumentów na gruncie kodeksu karnego
Faktury VAT
Fałszerstwo dokumentów na gruncie kodeksu karnego
Kiedy faktura w KSeF uznawana jest za wystawioną
Faktury VAT
Kiedy faktura w KSeF uznawana jest za wystawioną. Która data się liczy?
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie