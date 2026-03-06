Rzeczpospolita
Podatnik nie może ponosić negatywnych skutków wykreślenia z rejestru VAT

Ustawodawca nie przewidział wszystkich skutków „wstecznego” przywracania podatników VAT do rejestru. Gdy do wykreślenia przyczynił się jednak sam fiskus, podatnik nie może ponosić tego negatywnych konsekwencji.

Podatnik nie może ponosić negatywnych skutków wykreślenia z rejestru VAT

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał bardzo ważny wyrok dla firm, które fiskus niesłusznie wykreślił z rejestru VAT. Wynika z niego jasno, że ustawodawca nie przewidział wszystkich skutków takiej sytuacji, ale nie można tego przerzucać na przedsiębiorców. 

Kłopoty spółki cywilnej zaczęły się, gdy fiskus wytoczył wobec niej jedno z najcięższych swoich dział, czyli tzw. STIR. Na podstawie analizy ryzyka i dostępnych informacji doszedł bowiem do przekonania, że zarejestrowana na VAT od 2016 r. spółka może wykorzystywać działalność banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub czynnościami, które do tego zmierzają. Konsekwencją tego było praktyczne zastosowanie STIR, czyli najpierw tzw. krótka blokada rachunków firmy na 72 godziny, a potem długa. Na tym się nie skończyło. Informacja o blokadzie trafiła bowiem do właściwego urzędu skarbowego, a ten skorzystał z możliwości, jaką daje art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT i 10 lipca 2020 r. z automatu, bez konieczności zawiadamiania wykreślił spółkę z rejestru podatników VAT oraz VAT-UE.

