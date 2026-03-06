Helikopter w kosztach? Skarbówka mówi nie

O interpretację wystąpiła spółka akcyjna świadcząca głównie usługi finansowe. Zawarła umowę leasingu operacyjnego śmigłowca. Ma być wykorzystywany do działań marketingowych. Zostanie oznaczony adresem strony spółki, na której można korzystać ze sklepu internetowego. Dodatkowo podczas lotów helikopter będzie ciągnął za sobą baner z adresem sklepu bądź nazwą danego produktu (w zależności od prowadzonej aktualnie kampanii reklamowej).

Czy raty leasingowe oraz wydatki na eksploatację (paliwo, naprawy, przeglądy techniczne) mogą być kosztem uzyskania przychodów? Spółka twierdzi, że tak. Helikopter jest bowiem wykorzystywany w celu reklamy jej usług i zwiększenia rozpoznawalności marki. Spółka wskazuje, że śmigłowiec jest bardzo widoczny, zarówno gdy leci, jak i podczas postoju. Dzięki temu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z adresem sklepu internetowego. Powinno się to przyczynić do pozyskania nowych klientów i zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Spółka podkreśla, że zastosowanie niestandardowej formy reklamy wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodaje, że helikopter nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych.