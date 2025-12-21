Rzeczpospolita
Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia

Zawarcie w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK. Tego statusu nie pozbawia jej ustanie zatrudnienia w danym podmiocie.

Publikacja: 21.12.2025 08:26

Foto: Adobe Stock

Anna Puszkarska

Osoba zatrudniona, którą podmiot zatrudniający „zapisał” do PPK, czyli zawarł - w jej imieniu i na jej rzecz - umowę o prowadzenie PPK, staje się uczestnikiem PPK. Podmiot zatrudniający: 1) oblicza i pobiera wpłaty do PPK poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego danej osobie po „zapisaniu” jej do PPK (wpłaty do PPK oblicza się i pobiera w terminie wypłaty wynagrodzenia) oraz 2) ma czas na dokonanie wpłat do PPK, czyli na przekazanie ich do instytucji finansowej, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. Zakończenie zatrudnienia nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem PPK.

