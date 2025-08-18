Rzeczpospolita
Jak rozliczyć dochody uzyskane w Polsce i za granicą

Jeżeli w państwie uzyskania przychodu podatek u źródła jest pobierany od przychodu, to podatnik ma obowiązek ustalić wysokość dochodu zgodnie z ustawą o CIT. Jego wartość jest podstawą dla ustalenia limitu odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

Publikacja: 18.08.2025 05:10

Jak rozliczyć dochody uzyskane w Polsce i za granicą

Foto: Adobe Stock

Kacper Skoczylas

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 22 maja 2025 r. (III SA/Wa 184/25).

Spółka jest podmiotem z grupy kapitałowej będącej największym na świecie wydawcą kontrolującym prawa autorskie. Podmiot zainteresowany uzyskaniem licencji na wykorzystanie prawa będącego w dyspozycji spółki musi uzyskać od niej odpowiednią licencję. Z tego tytułu spółka uzyskuje przychody na terenie różnych państw w postaci opłaty/należności licencyjnej, podlegającej opodatkowaniu w państwie, w którym jest uzyskiwane (tzn. państwie, w którym ma siedzibę kontrahent licencyjny). Taki podatek obliczany jest od całej wartości należności, bez uwzględnienia kosztów osiągnięcia danego przychodu. Jednocześnie spółka łączy wartość tego przychodu z przychodami osiąganymi w Polsce. Dochodzi zatem do podwójnego opodatkowania tych samych przychodów licencyjnych – w państwie trzecim oraz w Polsce (jako część składowa polskiej podstawy opodatkowania).

