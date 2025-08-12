Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Czy gmina zapłaci VAT przy sprzedaży pojazdu nabytego w spadku?

Gmina, sprzedając pojazdy nabyte w drodze spadku działa w charakterze podatnika VAT.

Publikacja: 12.08.2025 05:10

Czy gmina zapłaci VAT przy sprzedaży pojazdu nabytego w spadku?

Czy gmina zapłaci VAT przy sprzedaży pojazdu nabytego w spadku?

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Kodeks cywilny. Zasady dziedziczenia

∑ Spadkobiercy zrzekli się spadku po zmarłym mieszkańcu gminy. Spadek po nim, nabyła więc w całości z dobrodziejstwem inwentarza gmina – na podstawie art. 935 w zw. z art. 1023 Kodeksu cywilnego. W skład nabytego spadku wchodzi m.in. udział w samochodzie osobowym. Pojazd ujęty jest w ewidencji środków trwałych gminy. Ponosi ona wszelkie opłaty związane z tym samochodem (np. ubezpieczenie OC, badania techniczne pojazdu) i nie wykorzystuje pojazdu w zakresie swojej działalności, tym bardziej nie wykorzystywała pojazdu w działalności gospodarczej, ani nie ma zamiaru jego wykorzystywania. Gmina, realizując uprawnienia właścicielskie, zamierza zbyć nabyty składnik majątkowy nie w celu uzyskania dochodu, tylko w celu innego sposobu zagospodarowania składnika majątkowego. Czy gmina, sprzedając nabyty w drodze spadkobrania, działa w charakterze podatnika VAT i sprzedaż takiej rzeczy nabytej w spadku podlega VAT?

Pozostało jeszcze 84% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Skutki doręczenia decyzji stronie a nie jej pełnomocnikowi
Administracja
Skutki doręczenia decyzji stronie a nie jej pełnomocnikowi
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Utworzenie nowej gminy to nie jest sprawa dla sądu administracyjnego
Administracja
Utworzenie nowej gminy to nie jest sprawa dla sądu administracyjnego
Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji
Administracja
Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji
Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK zależy od wynagrodzenia w danym miesiącu
Administracja
Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK zależy od wynagrodzenia w danym miesiącu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Dotacja na edukację dotyczącą zapobiegania klęskom i katastrofom
Administracja
Dotacja na edukację dotyczącą zapobiegania klęskom i katastrofom
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama