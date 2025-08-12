Czy gmina zapłaci VAT przy sprzedaży pojazdu nabytego w spadku?

∑ Spadkobiercy zrzekli się spadku po zmarłym mieszkańcu gminy. Spadek po nim, nabyła więc w całości z dobrodziejstwem inwentarza gmina – na podstawie art. 935 w zw. z art. 1023 Kodeksu cywilnego. W skład nabytego spadku wchodzi m.in. udział w samochodzie osobowym. Pojazd ujęty jest w ewidencji środków trwałych gminy. Ponosi ona wszelkie opłaty związane z tym samochodem (np. ubezpieczenie OC, badania techniczne pojazdu) i nie wykorzystuje pojazdu w zakresie swojej działalności, tym bardziej nie wykorzystywała pojazdu w działalności gospodarczej, ani nie ma zamiaru jego wykorzystywania. Gmina, realizując uprawnienia właścicielskie, zamierza zbyć nabyty składnik majątkowy nie w celu uzyskania dochodu, tylko w celu innego sposobu zagospodarowania składnika majątkowego. Czy gmina, sprzedając nabyty w drodze spadkobrania, działa w charakterze podatnika VAT i sprzedaż takiej rzeczy nabytej w spadku podlega VAT?