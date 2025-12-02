Rzeczpospolita
Wyrok NSA. Umowa o pracę to dokument prywatny a nie urzędowy

Skany umów o pracę nie stanowią informacji publicznej udostępnianej w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej - wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikacja: 02.12.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Kanwą orzeczenia był wniosek obywatela o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.), m.in. skanów umów o pracę, zawartych z zatrudnionymi w urzędzie miasta radcami prawnymi, a także skanów umów o pracę zawartych z zastępcami prezydenta miasta, skarbnikiem, sekretarzem, kierownikami i zastępcami kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Prezydent odmówił udostępnienia żądanych dokumentów, uznał bowiem, iż wskazane umowy o pracę nie są informacją publiczną. Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż informację publiczną stanowią generalnie wyłącznie dokumenty urzędowe. W tym ujęciu umowy o pracę nie stanowią informacji publicznej, ponieważ dotyczą w znacznym zakresie osobistych praw i obowiązków świadczącej pracę osoby, także gdy wykonuje ona zawód zaufania publicznego. Sąd zaznaczył, iż nawet gdyby uznać umowy o pracę za informację publiczną podlegającą udostępnieniu, to w sprawie znalazłby w sprawie zastosowanie przepis szczególny, tj. akt wykonawczy do Kodeksu pracy, wprowadzający reguły udostępniania akt osobowych pracownika, uniemożliwiający udostępnienie żądanej informacji.

