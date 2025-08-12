Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji

Nowe przepisy mają uprościć udostępnianie danych z rejestrów prowadzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Chodzi o dane z: rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL, Rejestru PESEL, Rejestru Stanu Cywilnego, Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Zrezygnowano z obowiązku wydawania decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w przypadku gdy udostępnienie danych jest uzasadnione. Decyzja administracyjna będzie wydawana jedynie w razie odmowy udostępniania danych i cofnięcia zgody na ich udostępnianie.