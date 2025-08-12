Rzeczpospolita
Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji

9 sierpnia weszła w życie część przepisów ustawy z 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1006).

Publikacja: 12.08.2025 05:20

Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji

Zmiany w udostępnianiu danych z rejestrów prowadzonych przez ministra informatyzacji

Foto: Adobe Stock

Nowe przepisy mają uprościć udostępnianie danych z rejestrów prowadzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Chodzi o dane z: rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL, Rejestru PESEL, Rejestru Stanu Cywilnego, Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Zrezygnowano z obowiązku wydawania decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w przypadku gdy udostępnienie danych jest uzasadnione. Decyzja administracyjna będzie wydawana jedynie w razie odmowy udostępniania danych i cofnięcia zgody na ich udostępnianie.

