Rozproszony akcjonariat nie powinien wykluczać preferencji w CIT

Jeśli spółka dochowała należytej staranności w identyfikacji akcjonariuszy, to brak pełnej wiedzy o ich rezydencji nie wyklucza prawa do zwolnienia z CIT.

Publikacja: 18.08.2025 05:00

Foto: Adobe Stock

Damian Sowa

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lipca 2025 r. (II FSK 1425/24).

Spółka sprzedała w czerwcu 2022 r. 100 proc. akcji spółki zależnej, deklarując wcześniej zamiar skorzystania ze zwolnienia holdingowego, o którym mowa w art. 24o w zw. z art. 24m ustawy o CIT. Początkowo nie skorzystała z tego zwolnienia, jednak po analizie stanu faktycznego złożyła korektę zeznania i wniosła o stwierdzenie nadpłaty w CIT. Spółka twierdziła, że jako spółka giełdowa z rozproszonym akcjonariatem nie ma możliwości pozyskania pełnych danych o rezydencji wszystkich pośrednich akcjonariuszy oraz wskazała, że dokonała wszelkich możliwych czynności w celu wykazania pełnej struktury akcjonariatu, w szczególności:

