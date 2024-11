Za co odpowiada skarbnik jednostki samorządu terytorialnego?

W praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie gospodarki finansowej kluczową rolę odgrywają służby finansowe, a naczelną rolę należy przypisać w tym zakresie głównemu księgowemu/skarbnikowi danej jednostki, względnie zdecydowanie rzadziej innym osobom upoważnionym. Przepisy wyposażają osoby zajmujące te stanowiska w szerokie kompetencje, ale i przewidują dla tych osób szeroko rozumianą odpowiedzialność za naruszenia w sferze gospodarki finansowej. Chodzi zaś o to, że z racji wykonywanych zadań osoby zajmujące wskazane stanowiska mogą samoistnie odpowiadać (niezależnie od osób decyzyjnych w danym samorządzie) za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ustawodawca stworzył bowiem mechanizm prawny przewidujący czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych związany zakresowo z aspektami tzw. wstępnej kontroli operacji/dokumentacji z przepisami, które to zadanie jest ustawowo przypisane do kompetencji osób zajmujących ww. stanowiska.