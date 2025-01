Czy radny powiatu może prowadzić prywatną szkołę?

Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który rozpatrywał skargę na uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego rady powiatu. Skarżący podniósł, że decyzja rady powiatu jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Przede wszystkim dlatego, że prowadzenie placówek oświatowych nie jest działalnością gospodarczą. W skardze wytknięto, że radny jest co prawda wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak żadna z placówek, które prowadzi wbrew twierdzeniom zawartym w uchwale, nie jest tam wymieniona. Placówki oświatowe działają bowiem na podstawie wpisu do rejestru szkół i placówek oświatowych.