Spory dotyczące koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, budownictwa i architektury czy zagospodarowania przestrzennego mają być częściej rozwiązywane w drodze mediacji. Taki jest cel zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego. Trwają nad nim prace w Sejmie. Zawiera część propozycji zespołu Rafała Brzoski.

Projekt ustawy deregulacyjnej zawiera propozycje zmian zarówno w prawie administracyjnym, jak i gospodarczym. Wszystko po to, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu, by pomóc przedsiębiorcom i sprawić, że przepisy dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej będą dla nich korzystniejsze. Zmiany w procedurze mediacyjnej w postępowaniu administracyjnym wpisują się w ten cel. Jeśli ustawa wejdzie w życie, nie tylko usprawni to sam proces rozwiązywania ewentualnych konfliktów, ale też odciąży sądy administracyjne. A to z kolei wpłynie pozytywnie na szybkość prowadzonych postępowań.