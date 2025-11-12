Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kto i kiedy płaci za korzystanie ze środowiska?

Wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów czy emisja gazów cieplarnianych ma swoją cenę. Kto i kiedy płaci za korzystanie ze środowiska?

Publikacja: 12.11.2025 05:00

Kto i kiedy płaci za korzystanie ze środowiska?

Kto i kiedy płaci za korzystanie ze środowiska?

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Turczyn

Opłata za korzystanie ze środowiska jest – zgodnie z art. 272 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm., dalej: p.o.ś.) – jednym ze środków finansowo-prawnych ochrony środowiska. Jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydane uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1505 z późn. zm.), składowanie odpadów (art. 273 ust. 1 p.o.ś.). Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie jej wysokość i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego (art. 284 ust. 1 p.o.ś.), przy czym osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska (art. 284 ust. 2 p.o.ś.). Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce (art. 285 ust. 1 p.o.ś.). Należność za dany rok kalendarzowy wnosi się do 31 marca następnego roku (art. 285 ust. 2 p.o.ś.), zaś opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji (art. 285 ust. 3 p.o.ś.).

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Instytucja organizująca konkurs nie może wprowadzać w błąd
Administracja
Fundusze unijne. Instytucja organizująca konkurs nie może wprowadzać w błąd
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Szkoła publiczna musi jasno uzasadnić odmowę przyjęcia dziecka
Administracja
Szkoła publiczna musi jasno uzasadnić odmowę przyjęcia dziecka
Administrację czekają korekty wynagrodzeń
Administracja
Administrację czekają korekty wynagrodzeń
Rada gminy nie upoważni wójta do wystawienia weksla
Administracja
Rada gminy nie upoważni wójta do wystawienia weksla
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Czy budowa w parku narodowym jest możliwa?
Administracja
Czy budowa w parku narodowym jest możliwa?
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie