Spółka komunalna pod lupą CBA

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Likwidacja tego organu wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w treści blisko 150 ustaw. CBA ma zostać zastąpione przez utworzone, w ramach struktur organizacyjnych policji, Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Jakie będą ostateczne losy tego projektu, trudno obecnie przewidywać. Zatem, pamiętając o zamierzeniach rządu w zakresie zmiany przepisów prawa, warto zapoznać się z obecnie obowiązującym zakresem kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wynikają one z ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (dalej: u.c.b.a.), której uchwalenie doprowadziło do powołania tej instytucji przed blisko 20 laty. Celem utworzenia CBA było powołanie służby „do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa” (art. 1 ust. 1).