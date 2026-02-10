Każdy urząd w Polsce musi stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Określa on m.in. procedury wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń czy kar pieniężnych przez organy administracji. Kodeks reguluje przede wszystkim zasady postępowania organów administracji publicznej z obywatelem czy przedsiębiorcą – i co ważne – daje im sporą ochronę. Jeśli organ działa niezgodnie z przepisami kodeksu, obywatel czy przedsiębiorca ma prawo zakwestionować decyzję organu. Prawo to dotyczy także niewłaściwego doręczenia korespondencji – przykładem jest przesłanie dwóch egzemplarzy decyzji do małżonków, którzy są stronami postępowania, w jednej przesyłce. Rozstrzygnięcie w tej sprawie, na korzyść obywateli, wydał sąd administracyjny.

Reklama Reklama

Jak uzasadnił swój wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie – o tym piszemy w „Tygodniku Urzędników”. Ponadto wyjaśniamy: kto jest płatnikiem PIT od wynagrodzeń – urząd miejski czy gmina, jak opracować regulamin pracy w samorządzie, czy rada gminy może uzależnić udzielenie dotacji celowej od spełnienia warunku.

Zapraszam do lektury Tygodnika Urzędników!