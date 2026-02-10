Aktualizacja: 10.02.2026 10:36 Publikacja: 10.02.2026 06:00
Kodeks postępowania administracyjnego - obowiązkowa lektura każdego urzędnika
Foto: Adobe Stock
Każdy urząd w Polsce musi stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Określa on m.in. procedury wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń czy kar pieniężnych przez organy administracji. Kodeks reguluje przede wszystkim zasady postępowania organów administracji publicznej z obywatelem czy przedsiębiorcą – i co ważne – daje im sporą ochronę. Jeśli organ działa niezgodnie z przepisami kodeksu, obywatel czy przedsiębiorca ma prawo zakwestionować decyzję organu. Prawo to dotyczy także niewłaściwego doręczenia korespondencji – przykładem jest przesłanie dwóch egzemplarzy decyzji do małżonków, którzy są stronami postępowania, w jednej przesyłce. Rozstrzygnięcie w tej sprawie, na korzyść obywateli, wydał sąd administracyjny.
Jak uzasadnił swój wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie – o tym piszemy w „Tygodniku Urzędników”. Ponadto wyjaśniamy: kto jest płatnikiem PIT od wynagrodzeń – urząd miejski czy gmina, jak opracować regulamin pracy w samorządzie, czy rada gminy może uzależnić udzielenie dotacji celowej od spełnienia warunku.
Zapraszam do lektury Tygodnika Urzędników!
Czytaj więcej:
Czytaj więcej:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Zbiorcze doręczanie pism urzędowych nie jest znane polskiemu prawu. Wobec każdego z podmiotów uczestniczących w...
Dodane wpisy same przez się nie świadczą o kontynuowaniu budowy. Stanowią one jedynie dowód pozornej aktywności...
Opracowując treść regulaminu pracy, pracodawca szuka kompromisu między potrzebami zakładu pracy oraz pracowników...
Przepisy ustawy o sporcie nie przyznają radzie gminy kompetencji do uzależnienia udzielenia dotacji celowej od s...
„Zapisując” pracownika do PPK, pracodawca przekazuje instytucji finansowej jego dane identyfikujące. Jeśli po „z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas