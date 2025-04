Czy sąsiad jest stroną w postępowaniu o podział nieruchomości?

Zagadnienia związane z ustaleniem kręgu stron postępowania mają charakter uniwersalny w procedurze administracyjnej. Nie oznacza to jednak, że zawsze podstawą ustaleń będzie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), który zobowiązuje do odniesienia ustaleń do konkretnego przepisu prawa materialnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w sprawach podziałowych. Interes prawny do bycia stroną tego postępowania powiązany jest ściśle z prawem do nieruchomości. Praktyka organów kształtowana jest przez orzecznictwo. Poniżej przegląd aktualnego orzecznictwa związanego z tym zagadnieniem.