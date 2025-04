Polsko-saksońskie przedsięwzięcia dotyczące kultury, turystyki, zmian klimatu

W programie Polska–Saksonia 2021–2027 otwarto nabór wniosków o dofinansowanie. To europejski program, którego celem jest wzmacnianie współpracy na polsko-niemieckim pograniczu. Konsekwencją jest to, że projekty muszą mieć autorów z jednego i drugiego kraju, czyli muszą to być projekty partnerskie. Po polskiej stronie w takich przedsięwzięciach mogą uczestniczyć:

- jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla,