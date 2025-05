Nie we wszystkich sprawach dot. PPK należy zwracać się do swojego pracodawcy

- W marcu wypłaciliśmy naszym pracownikom dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastkę), od której naliczyliśmy wpłaty do PPK. 1 kwietnia nasz były pracownik – uczestnik PPK, którego zatrudnienie ustało z końcem marca, złożył nam deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Czy powinniśmy uwzględnić deklarację o rezygnacji złożoną po ustaniu zatrudnienia? Dodam, że wpłaty do PPK naliczone od dodatkowego wynagrodzenia przekażemy do instytucji finansowej 15 kwietnia.