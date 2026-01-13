Do jakich umów wymagana jest kontrasygnata skarbnika?

- Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w naszym urzędzie miejskim wykazała wady umów cywilnoprawnych z usługodawcami na prowadzenie audytu wewnętrznego (kwoty ok. 10 tys. zł) z powodu braku kontrasygnat. W ocenie skarbnika kontrasygnata nie była wymagana, bo zamówienia (umowy) były poniżej progu z ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Czy w tych okolicznościach ustalenia RIO są uzasadnione? Czy składać zastrzeżenia od kontroli RIO?

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym np. gminy (miasta) mogą być stronami umów cywilnoprawnych. Mogą one dotyczyć różnych sfer funkcjonowania danej jednostki samorządowej. Chodzi zarówno o umowy związane z realizacją tzw. zadań własnych, o których mowa (w przypadku gminy) w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak i umowy związane z zapewnieniem funkcjonowania jednostki (urzędu). Wspólnym mianownikiem zawierania umów jest konieczność przestrzegania regulacji prawnych o znaczeniu finansowym, w tym ujętych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych - o ile umowa cywilnoprawna zawierana jest w reżimie tej ustawy.