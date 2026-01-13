Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Do jakich umów wymagana jest kontrasygnata skarbnika?

Kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej przez niego powinna być stosowana również do umów o niskiej wartości.

Publikacja: 13.01.2026 05:10

Do jakich umów wymagana jest kontrasygnata skarbnika?

Do jakich umów wymagana jest kontrasygnata skarbnika?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w naszym urzędzie miejskim wykazała wady umów cywilnoprawnych z usługodawcami na prowadzenie audytu wewnętrznego (kwoty ok. 10 tys. zł) z powodu braku kontrasygnat. W ocenie skarbnika kontrasygnata nie była wymagana, bo zamówienia (umowy) były poniżej progu z ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Czy w tych okolicznościach ustalenia RIO są uzasadnione? Czy składać zastrzeżenia od kontroli RIO?

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym np. gminy (miasta) mogą być stronami umów cywilnoprawnych. Mogą one dotyczyć różnych sfer funkcjonowania danej jednostki samorządowej. Chodzi zarówno o umowy związane z realizacją tzw. zadań własnych, o których mowa (w przypadku gminy) w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak i umowy związane z zapewnieniem funkcjonowania jednostki (urzędu). Wspólnym mianownikiem zawierania umów jest konieczność przestrzegania regulacji prawnych o znaczeniu finansowym, w tym ujętych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych - o ile umowa cywilnoprawna zawierana jest w reżimie tej ustawy.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Do oceny okresowej pracownika samorządowego, zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowni
Administracja
Teresa Siudem: Obowiązkowe spotkanie z pracownikiem
Urzędnik samorządowy podlega obowiązkowej ocenie, która może wpłynąć na jego sytuację zawodową.
Administracja
Oceny okresowe pracowników samorządowych
Zarówno pracownik jak i pracodawca, mogą finansować wpłaty dodatkowe do PPK
Administracja
Zarówno pracownik jak i pracodawca, mogą finansować wpłaty dodatkowe do PPK
Zmiany w prawie budowlanym
Administracja
Zmiany w prawie budowlanym
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Prawo do grobu to prawo do wybudowania nagrobka
Administracja
Prawo do grobu to prawo do wybudowania nagrobka
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie