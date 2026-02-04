Rzeczpospolita
Spółka na kroplówce samorządu

Jak gminy powinny finansować swoje spółki, by nie narazić się na zarzut nielegalnej pomocy publicznej?

Publikacja: 04.02.2026 04:50

Jak gminy powinny finansować swoje spółki, by nie narazić się na zarzut nielegalnej pomocy publicznej?

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

SPIS TREŚCI

  1. Pomoc publiczna dla gminnej spółki
  2. Formy dofinansowania gminnych spółek
  3. Dofinansowanie gminnej spółki a podatek VAT
  4. Dofinansowanie gminnej spółki a sektor działalności
  5. Dofinansowanie gminnej spółki, która już istnieje

Prawidłowe funkcjonowanie spółki utworzonej przez gminę w bardzo dużym stopniu zależy od jakości przygotowań poprzedzających jej powołanie. Obok kwestii formalno-prawnych istotne znaczenie mają uwarunkowania ekonomiczno-finansowe, a w szczególności rzetelna ocena, czy planowane przychody pozwolą na samofinansowanie działalności spółki. Umożliwi ją sporządzenie biznesplanu.

Jeżeli rzetelnie przygotowana analiza wskazuje, że przychody uzyskiwane przez spółkę z wykonywania zadań przekazanych jej do realizacji przez gminę nie pozwolą na pokrycie kosztów działalności, gmina – podtrzymując zamiar powołania spółki – powinna rozważyć współfinansowanie kosztów realizacji tych zadań. Takie wsparcie stanowić będzie dla spółki, jako przedsiębiorcy, pomoc publiczną.

