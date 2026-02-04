Spółka na kroplówce samorządu

Prawidłowe funkcjonowanie spółki utworzonej przez gminę w bardzo dużym stopniu zależy od jakości przygotowań poprzedzających jej powołanie. Obok kwestii formalno-prawnych istotne znaczenie mają uwarunkowania ekonomiczno-finansowe, a w szczególności rzetelna ocena, czy planowane przychody pozwolą na samofinansowanie działalności spółki. Umożliwi ją sporządzenie biznesplanu.

Jeżeli rzetelnie przygotowana analiza wskazuje, że przychody uzyskiwane przez spółkę z wykonywania zadań przekazanych jej do realizacji przez gminę nie pozwolą na pokrycie kosztów działalności, gmina – podtrzymując zamiar powołania spółki – powinna rozważyć współfinansowanie kosztów realizacji tych zadań. Takie wsparcie stanowić będzie dla spółki, jako przedsiębiorcy, pomoc publiczną.