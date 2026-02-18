Rzeczpospolita
Usługi w ogólnym interesie gospodarczym – nowe możliwości dla gmin

Komisja Europejska rozszerzyła katalog usług, które państwa mogą uznawać za świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, m.in. o budownictwo mieszkaniowe przystępne cenowo. Brak krajowych regulacji może utrudnić finansowanie takich inwestycji.

Publikacja: 18.02.2026 04:40

Beata Kocięcka

SPIS TREŚCI

  1. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
  2. Jak prawidłowo powierzyć świadczenie usług?
  3. Rekompensata, czyli co?

Gdy sporządzony biznesplan wskazuje na konieczność przekazywania przez gminę tworzonej spółce regularnego wsparcia w wysokości przekraczającej limit pomocy de minimis dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (obecnie 750 tys. euro na trzy lata), takie dofinansowanie jest możliwe jedynie, gdy utworzeniu spółki będzie towarzyszyło powierzenie jej przez gminę świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym na warunkach zgodnych z decyzją Komisji (UE) 2025/2630. Zmiana przepisów w tym zakresie weszła w życie 8 stycznia 2026 r. Określa nowe zasady pomocy w formie rekompensaty za świadczenie usług publicznych, zastępując przepisy z 2012 r. Zamierzając utworzyć spółkę, której działalność wymaga współfinansowania przez gminę, trzeba wnikliwie przeanalizować te regulacje. Należy pamiętać, że nie dotyczą one m.in. transportu publicznego, dla którego wprowadzono przepisy odrębne, zarówno na poziomie UE, jak i w polskim prawie.

Potknięcie specjalisty nie przekreśla jego udziału w ponownej sprawie
