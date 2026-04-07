Teresa Siudem: Zamówienia publiczne – jakie kontrowersje?

Prawo zamówień publicznych pozostawia zamawiającemu swobodę decyzji o ustanowieniu warunków udziału w postępowaniu, co wynika z art. 57 pkt 2 p.z.p. Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 31 października 2023 r. (sygn. akt KIO 3054/23), swoboda zamawiającego obejmuje nie tylko kształtowanie treści warunków, ale również decyzję o rezygnacji z ich ustanowienia.

Konsekwencją takiego podejścia jest dopuszczenie do ubiegania się o zamówienie także podmiotów, które nie muszą wykazywać wcześniejszego doświadczenia czy zaplecza branżowego na etapie kwalifikacji. Ma to sprzyjać interesowi publicznemu poprzez zwiększenie konkurencji cenowej i szerszy wybór ofert. W praktyce jednak brak warunków udziału może prowadzić do trudności w realizacji umów, opóźnień, obniżenia jakości świadczeń lub prób nadużyć, co w konsekwencji podważa efektywność wydatkowania środków publicznych.