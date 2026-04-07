Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Zamówienia publiczne – jakie kontrowersje?

Zamawiający nie musi stawiać warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i w praktyce czasami z tej możliwości korzysta. Takie rozwiązanie bywa uzasadniane chęcią zwiększenia konkurencji. Może jednak rodzić ryzyka.

Publikacja: 07.04.2026 06:00

Brak warunków udziału w przetargu - większa konkurencja czy ryzyko?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Prawo zamówień publicznych pozostawia zamawiającemu swobodę decyzji o ustanowieniu warunków udziału w postępowaniu, co wynika z art. 57 pkt 2 p.z.p. Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 31 października 2023 r. (sygn. akt KIO 3054/23), swoboda zamawiającego obejmuje nie tylko kształtowanie treści warunków, ale również decyzję o rezygnacji z ich ustanowienia.

Konsekwencją takiego podejścia jest dopuszczenie do ubiegania się o zamówienie także podmiotów, które nie muszą wykazywać wcześniejszego doświadczenia czy zaplecza branżowego na etapie kwalifikacji. Ma to sprzyjać interesowi publicznemu poprzez zwiększenie konkurencji cenowej i szerszy wybór ofert. W praktyce jednak brak warunków udziału może prowadzić do trudności w realizacji umów, opóźnień, obniżenia jakości świadczeń lub prób nadużyć, co w konsekwencji podważa efektywność wydatkowania środków publicznych.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama