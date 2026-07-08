Rada gminy nie może samodzielnie określać zasad przyznawania dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na budowę lub modernizację placów zabaw oraz miejsc rekreacji. Jeżeli przedsięwzięcia te mieszczą się w katalogu zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorząd musi stosować procedury przewidziane właśnie w tej ustawie. Potwierdziło to Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Sprawa dotyczyła uchwały jednej z rad miejskich, która postanowiła określić zasady udzielania dotacji celowych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na budowę nowych oraz modernizację istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji zlokalizowanych na należących do nich terenach. Podstawą prawną miał być art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, pozwalający organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego określić tryb udzielania dotacji na zadania inne niż wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego.