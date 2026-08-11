Rzeczpospolita
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Umowa bez kontrasygnaty skarbnika. Czy grozi za to odpowiedzialność?

Brak kontrasygnaty skarbnika przy umowie powodującej powstanie zobowiązania majątkowego może oznaczać naruszenie prawa niezależnie od jej wartości i rodzić ryzyko odpowiedzialności.

Publikacja: 11.08.2026 04:30

Umowa bez kontrasygnaty skarbnika. Czy grozi za to odpowiedzialność?

Umowa bez kontrasygnaty skarbnika. Czy grozi za to odpowiedzialność?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała prawidłowość umowy zawartej przez powiat ze spółką komunalną. W ocenie Izby, ponieważ czynność ta mogła skutkować powstaniem zobowiązania majątkowego, do jej skutecznego zawarcia wymagana była kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. Umowa opiewała jednak na kwotę poniżej 10 tys. zł, a więc relatywnie niewielką na tle wydatków powiatu. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście doszło do naruszenia prawa? A jeśli tak, czy członkowie zarządu powiatu mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

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