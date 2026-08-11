Umowa bez kontrasygnaty skarbnika. Czy grozi za to odpowiedzialność?

- Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała prawidłowość umowy zawartej przez powiat ze spółką komunalną. W ocenie Izby, ponieważ czynność ta mogła skutkować powstaniem zobowiązania majątkowego, do jej skutecznego zawarcia wymagana była kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. Umowa opiewała jednak na kwotę poniżej 10 tys. zł, a więc relatywnie niewielką na tle wydatków powiatu. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście doszło do naruszenia prawa? A jeśli tak, czy członkowie zarządu powiatu mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?