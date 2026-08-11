Bez przygotowanych obywateli system ostrzegania nie zadziała

- Niedawno niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na teren województwa lubelskiego. Jakie zadania w takiej sytuacji powinny natychmiast podjąć organy ochrony ludności? Kto i kiedy powinien informować mieszkańców o takim zagrożeniu?

Jak okazało się, polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta, stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo. W takich sytuacjach przewidziana jest procedura oznaczona w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego jako SPO-13. Wówczas działania podejmują zarówno służby wojskowe, jak i organy administracji cywilnej. Wojsko obiekt wykrywa i próbuje zidentyfikować, a po informacji od armii procedurę alarmową wszczyna i przeprowadza stopniowo administracja publiczna. W uproszczeniu cywilna część łańcucha przekazywania informacji i koordynacji działań wygląda następująco: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe. Wszystkie działania powinny zostać podjęte jak najszybciej po stwierdzeniu zagrożenia, najlepiej w ciągu kilku do kilkunastu minut. Teoretycznie na terenie województwa lubelskiego procedura ta została uruchomiona po przekazaniu przez Siły Zbrojne już bezpośredniej informacji o zagrożeniu. Syreny uruchomiono w części powiatów po otrzymaniu polecenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Odrębną, choć oczywiście powiązaną kwestią, jest informowanie mieszkańców o zagrożeniu. W tym przypadku takich komunikatów najprawdopodobniej jednak zabrakło.