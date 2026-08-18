Samorządy połączą siły w walce z cyberzagrożeniami
Gminy, powiaty i województwa mogą wspólnie tworzyć Lokalne Centra Cyberbezpieczeństwa. Mają one zapewnić samorządom dostęp do specjalistów, sprzętu i systemów chroniących urzędy oraz podległe im jednostki przed cyberatakami.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uruchomiło nabór wniosków do działania 4.1 „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych” programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”. Jego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w skuteczniejszej ochronie przed cyfrowymi zagrożeniami. Sposób osiągnięcia tego celu jest jednak szczególny. Nie chodzi bowiem o finansowanie odrębnych projektów zgłaszanych przez pojedyncze urzędy. W tym wypadku o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki realizujące projekt w partnerstwie.
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