Rzeczpospolita
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Samorządy połączą siły w walce z cyberzagrożeniami

Gminy, powiaty i województwa mogą wspólnie tworzyć Lokalne Centra Cyberbezpieczeństwa. Mają one zapewnić samorządom dostęp do specjalistów, sprzętu i systemów chroniących urzędy oraz podległe im jednostki przed cyberatakami.

Publikacja: 18.08.2026 04:50

Samorządy połączą siły w walce z cyberzagrożeniami

Samorządy połączą siły w walce z cyberzagrożeniami

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uruchomiło nabór wniosków do działania 4.1 „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych” programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”. Jego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w skuteczniejszej ochronie przed cyfrowymi zagrożeniami. Sposób osiągnięcia tego celu jest jednak szczególny. Nie chodzi bowiem o finansowanie odrębnych projektów zgłaszanych przez pojedyncze urzędy. W tym wypadku o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki realizujące projekt w partnerstwie.

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