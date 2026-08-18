Samorządy połączą siły w walce z cyberzagrożeniami

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uruchomiło nabór wniosków do działania 4.1 „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych” programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”. Jego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w skuteczniejszej ochronie przed cyfrowymi zagrożeniami. Sposób osiągnięcia tego celu jest jednak szczególny. Nie chodzi bowiem o finansowanie odrębnych projektów zgłaszanych przez pojedyncze urzędy. W tym wypadku o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki realizujące projekt w partnerstwie.