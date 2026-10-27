Polska przygotowuje się do realizacji największych od lat inwestycji infrastrukturalnych, takich jak elektrownia jądrowa czy CPK. By jednak zakończyły się one sukcesem, potrzebne są nie tylko środki finansowe, technologie i sprawni wykonawcy. Istotną rolę odgrywa tu administracja publiczna – to odpowiednio przygotowani ludzie, sprawne procedury, właściwa dla takich zadań organizacja pracy i współpraca między instytucjami.

Reklama Reklama

Jeśli chodzi o kompetencje urzędników, to nie wystarczy tylko znajomość kodeksu postępowania administracyjnego czy innych ustaw. Wydanie decyzji poprzedza zwykle analiza ogromnej liczby dokumentów, danych i opinii ekspertów. Potrzebne jest więc spojrzenie na inwestycję z szerszej perspektywy i zrozumienie procesów będących przedmiotem prowadzonych postępowań.

Czytaj więcej: Administracja Megainwestycje potrzebują zdolnej administracji Polska planuje inwestycje infrastrukturalne o bezprecedensowej skali. Ich realizacja wymaga nie tylko pieniędzy, technologii i sprawnych procedur,... Pro

O tym, jak przygotować administrację do nowych wyzwań przeczytają Państwo w artykule „Megainwestycje potrzebują zdolnej administracji”. Z kolei w artykule „Dlaczego administracja publiczna nie korzysta z zamówień centralnych” wyjaśnimy, czym są zamówienia centralne i dlaczego warto z nich korzystać.

Czytaj więcej: Administracja Dlaczego administracja publiczna nie korzysta z zamówień centralnych? Centralni zamawiający mają zwiększać efektywność i konkurencyjność zamówień publicznych. Mimo ponad 20 lat funkcjonowania tej instytucji są jednak... Pro

Zapraszamy do lektury Tygodnika Urzędników.