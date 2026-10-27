Istotną rolę w megainwestycjach odgrywa administracja publiczna.
Polska przygotowuje się do realizacji największych od lat inwestycji infrastrukturalnych, takich jak elektrownia jądrowa czy CPK. By jednak zakończyły się one sukcesem, potrzebne są nie tylko środki finansowe, technologie i sprawni wykonawcy. Istotną rolę odgrywa tu administracja publiczna – to odpowiednio przygotowani ludzie, sprawne procedury, właściwa dla takich zadań organizacja pracy i współpraca między instytucjami.
Jeśli chodzi o kompetencje urzędników, to nie wystarczy tylko znajomość kodeksu postępowania administracyjnego czy innych ustaw. Wydanie decyzji poprzedza zwykle analiza ogromnej liczby dokumentów, danych i opinii ekspertów. Potrzebne jest więc spojrzenie na inwestycję z szerszej perspektywy i zrozumienie procesów będących przedmiotem prowadzonych postępowań.
Czytaj więcej:
Polska planuje inwestycje infrastrukturalne o bezprecedensowej skali. Ich realizacja wymaga nie tylko pieniędzy, technologii i sprawnych procedur,...
Pro
O tym, jak przygotować administrację do nowych wyzwań przeczytają Państwo w artykule „Megainwestycje potrzebują zdolnej administracji”. Z kolei w artykule „Dlaczego administracja publiczna nie korzysta z zamówień centralnych” wyjaśnimy, czym są zamówienia centralne i dlaczego warto z nich korzystać.
Czytaj więcej:
Centralni zamawiający mają zwiększać efektywność i konkurencyjność zamówień publicznych. Mimo ponad 20 lat funkcjonowania tej instytucji są jednak...
Pro
Zapraszamy do lektury Tygodnika Urzędników.
Czytaj więcej:
Urzędnicy skarbowi są zadowoleni z relatywnie dobrych wynagrodzeń, ale sporo jest jeszcze do zrobienia w sprawach szkoleń – przyznaje Agata Jagodzi...
Pro
Jawność umów w sektorze finansów publicznych nie jest bezwzględna. Urzędnik powinien wiedzieć, kiedy można ograniczyć dostęp do informacji i kto po...
Pro
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas