Niedawno przeprowadzone badanie „Twoja służba cywilna 2026” wykazało, że wśród urzędników najwyższy poziom zadowolenia z pracy wykazują ci pracujący w Krajowej Administracji Skarbowej. Skąd taki wynik?

W ostatnich latach dał się zauważyć postęp w sprawie wynagrodzeń. Dzięki kolejnym tzw. uchwałom modernizacyjnym mieliśmy zagwarantowane podwyżki i stałe finansowanie z budżetu tych podwyżek. Był to owoc walki związkowej o modernizację KAS. Niestety zatrzymaliśmy się w połowie drogi. Jako jedyna służba nie mamy kolejnej uchwały modernizacyjnej, czego skutkiem jest pogłębiające się spłaszczenie wynagrodzeń. Wprowadzono jasne zasady rozdysponowania nagród i ścieżek awansu. Koleżanki i koledzy chwalą sobie stabilność zatrudnienia i elastyczny czas pracy. Związek zawodowy, którym kieruję, aktywnie walczy o te sprawy, jak i o nowoczesną administrację wspierającą uczciwych przedsiębiorców i podatników. Na szczęście już widać efekty tej walki. Statystyki prezentowane przez Szefa KAS pokazują coraz większą skuteczność naszej administracji w tym, do czego jest powołana, czyli do sprawnego zbierania danin publicznych i do ścigania oszustw podatkowych. Szkoda tylko, że stan budżetu tego nie pokazuje. Pracownicy i funkcjonariusze KAS widzą sens swojej pracy, a to też jest niezwykle ważne.