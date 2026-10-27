Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Skarbowcy najbardziej ze wszystkich urzędników zadowoleni z pracy

Urzędnicy skarbowi są zadowoleni z relatywnie dobrych wynagrodzeń, ale sporo jest jeszcze do zrobienia w sprawach szkoleń – przyznaje Agata Jagodzińska, szefowa Związkowej Alternatywy w KAS.

Publikacja: 27.10.2026 05:20

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Urzędnicy skarbowi są zadowoleni z relatywnie dobrych wynagrodzeń.

Urzędnicy skarbowi są zadowoleni z relatywnie dobrych wynagrodzeń.

Foto: shutterstock.com

Reklama
Reklama
Reklama

Paweł Rochowicz

Niedawno przeprowadzone badanie „Twoja służba cywilna 2026” wykazało, że wśród urzędników najwyższy poziom zadowolenia z pracy wykazują ci pracujący w Krajowej Administracji Skarbowej. Skąd taki wynik?

W ostatnich latach dał się zauważyć postęp w sprawie wynagrodzeń. Dzięki kolejnym tzw. uchwałom modernizacyjnym mieliśmy zagwarantowane podwyżki i stałe finansowanie z budżetu tych podwyżek. Był to owoc walki związkowej o modernizację KAS. Niestety zatrzymaliśmy się w połowie drogi. Jako jedyna służba nie mamy kolejnej uchwały modernizacyjnej, czego skutkiem jest pogłębiające się spłaszczenie wynagrodzeń. Wprowadzono jasne zasady rozdysponowania nagród i ścieżek awansu. Koleżanki i koledzy chwalą sobie stabilność zatrudnienia i elastyczny czas pracy. Związek zawodowy, którym kieruję, aktywnie walczy o te sprawy, jak i o nowoczesną administrację wspierającą uczciwych przedsiębiorców i podatników. Na szczęście już widać efekty tej walki. Statystyki prezentowane przez Szefa KAS pokazują coraz większą skuteczność naszej administracji w tym, do czego jest powołana, czyli do sprawnego zbierania danin publicznych i do ścigania oszustw podatkowych. Szkoda tylko, że stan budżetu tego nie pokazuje. Pracownicy i funkcjonariusze KAS widzą sens swojej pracy, a to też jest niezwykle ważne.

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama