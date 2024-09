Skutki unieważnienia oraz wygaśnięcia znaku towarowego

W przeciwieństwie do postępowania dotyczącego zgłoszenia znaku towarowego, gdzie podmiot występuje przed Urzędem Patentowym RP, postępowanie sporne mające na celu unieważnienie przyznanego przez Urząd prawa ochronnego ma charakter kontradyktoryjny. Dotyczy bowiem co najmniej dwóch stron, które pozostają w sporze, który rozstrzyga Urząd Patentowy RP. W postępowaniu spornym, na decyzje UPRP rozstrzygające sprawy co do istoty i wydane po przeprowadzeniu rozprawy, nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.