Jak uniknąć ryzyka wykluczenia z przetargu wypełniając JEDZ?

Rzetelność i obiektywizm to cechy, które ze szczególną uwagę powinny towarzyszyć wykonawcom przy wypełnieniu dokumentów związanych z podstawami wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czasem, nawet niuanse związane z poszczególnymi przesłankami wykluczenia mogą zadecydować o tym czy danego wykonawcę można postrzegać w świetle podmiotu fachowego i godnego zaufania. W najdalej idący sposób weryfikuje to przesłanka wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp), która swoim zakresem odnosi się do szeroko rozumianej negatywnej przeszłości kontraktowej wykonawcy.