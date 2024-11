Prawniczka nie rozliczy kosztów psychoterapii

Zawód radcy prawnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wysokim poziomem stresu, sesje u psychoterapeuty pomagają go wykonywać. Ten argument nie przekonał fiskusa. Nie zgodził się na rozliczenie wydatków na psychoterapię w kosztach podkreślając, że każdy musi dbać o zdrowie psychiczne, niezależnie od tego czy jest przedsiębiorcą.

O interpretację wystąpiła prawniczka prowadząca własną kancelarię. Jest opodatkowana stawką liniową, może więc rozliczać w działalności koszty uzyskania przychodów. Chce do nich zaliczyć wydatki na psychoterapię. Informuje, że reprezentuje spółki oraz osoby fizyczne w negocjacjach i postępowaniach sądowych, co w dużej mierze wiąże się z odpowiedzialnością za ich obecną i przyszłą sytuację. Podejmowane kroki procesowe oraz udzielone porady prawne mają niebagatelny wpływ nie tylko na samą sprawę, ale także ludzi, którzy zaufali pełnomocnikowi do tego stopnia, że zdecydowali się powierzyć mu swoje problemy, często dotyczące małoletnich dzieci, majątku czy też własnej odpowiedzialności względem innych osób. Duża odpowiedzialność jest też przy obsłudze spółek, gdyż zawsze istnieje ryzyko sprowadzenia na nie kontroli ze strony organów nadzorczych.