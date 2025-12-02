Rzeczpospolita
Kodeks pracy. Zasady BHP nie tylko dla pracowników

Kodeks pracy nakłada na pracodawców i przedsiębiorców niebędących pracodawcami obowiązki w zakresie BHP także wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy.

Publikacja: 02.12.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Agnieszka Anusewicz, Maciej Mioduszewski

SPIS TREŚCI

  1. Obowiązki BHP dotyczą wszystkich zatrudniających
  2. Zakres obowiązków BHP budzi wątpliwości
  3. Każdy musi przestrzegać zasad BHP
  4. Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Co do zasady nie dotyczy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w kodeksie pracy, mają jednak zastosowanie także wobec osób, które wykonują swoje zadania na innej podstawie niż umowa o pracę, czyli m.in. do zleceniobiorców, wykonawców dzieła czy osób współpracujących na zasadach B2B.

