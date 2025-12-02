Kodeks pracy. Zasady BHP nie tylko dla pracowników

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Co do zasady nie dotyczy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w kodeksie pracy, mają jednak zastosowanie także wobec osób, które wykonują swoje zadania na innej podstawie niż umowa o pracę, czyli m.in. do zleceniobiorców, wykonawców dzieła czy osób współpracujących na zasadach B2B.