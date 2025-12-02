Kodeks pracy. Zasady BHP nie tylko dla pracowników

Aktualizacja: 02.12.2025 13:18 Publikacja: 02.12.2025 05:20
Zasady BHP nie tylko dla pracowników
Foto: Adobe Stock
Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Co do zasady nie dotyczy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w kodeksie pracy, mają jednak zastosowanie także wobec osób, które wykonują swoje zadania na innej podstawie niż umowa o pracę, czyli m.in. do zleceniobiorców, wykonawców dzieła czy osób współpracujących na zasadach B2B.
Nowy cykl, który rusza od dzisiaj w dodatku „Bezpieczna firma”, to narzędzie, które ułatwi codzienną pracę wszys...
Rozwój AI przyniósł światu wiele przełomów, od automatyzacji procesów, przez generatywne modele tekstowe, aż po...
Jedna z kluczowych zmian, które wprowadzono w procedurze zawierania układu, odnosi się do przygotowania propozyc...
Podnoszenie opłat przez spółdzielnie mieszkaniowe to trudny temat. Trzeba to zrobić w taki sposób, aby nie naraz...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego pozwala dłużnikowi „wykonać” zobowiązanie wtedy, gdy na prz...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas