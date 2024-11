Wezwania i oferty nabycia akcji spółki publicznej

Kluczową zmianą w znowelizowanej w 2022 r. Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych było zniesienie obowiązujących od wielu lat dwóch progów przejęcia kontroli nad spółką publiczną zobowiązujących do ogłoszenia wezwań, tj. 33 proc. i 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, i zastąpienie ich jednym progiem 50 proc. Ponad dwa lata obowiązywania nowych przepisów dały okazję do ich sprawdzenia w praktyce. Dosyć szybko okazało się, że nowe regulacje nie zawsze nadążają za potrzebami rynku.