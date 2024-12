Startupy. Klauzule zabezpieczające w programach motywacyjnych

Powstanie i funkcjonowanie startupu możliwe jest dzięki pracy i zaangażowaniu określonych podmiotów, a zwłaszcza founderów i pracowników. Stworzony z ludzi sprawnie działający mechanizm stanowi koło napędowe startupu, przez co w interesie samego startupu czy inwestorów jest, by osoby te pozostały w spółce i świadczyły pracę na jej rzecz. W tym celu spółka i inwestorzy posługują się programami motywacyjnymi skierowanymi do poszczególnych grup osób, np. ESOP (Employee stock option plan) – do pracowników czy MSOP (Management stock option plan) – do kadry zarządzającej. Sprowadzają się one, w dużej ogólności, do zaoferowania beneficjentom określonych korzyści w zamian za dalszą pracę na rzecz spółki. Zasadniczo będzie to przeniesienie udziałów (akcji) w spółce lub udzielenie możliwości ich nabycia.