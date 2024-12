Teresa Siudem: Można ścigać dłużnika z Amsterdamu

Może się zdarzyć, że kontrahent z Unii Europejskiej nie zapłaci nam za towar czy wykonaną usługę. W takich sytuacjach do odzyskania należności pomocny będzie europejski nakaz zapłaty (ENZ) lub europejski tytuł egzekucyjny (ETE). Wprowadzono je w krajach Unii Europejskiej, by skrócić i uprościć procedury sądowe dochodzenia należności transgranicznych, bez konieczności przeprowadzania procedury uznaniowej. ENZ umożliwia szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych. ETE z kolei jest podstawą do wykonania orzeczeń, ugód sądowych, dokumentów urzędowych.