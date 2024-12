Beneficjent rzeczywisty spółki „pod” fundacją rodzinną

Mija półtora roku od wejścia w życie ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej („UFR”). Fundacja rodzinna cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców, co potwierdzają liczby. Do 30 listopada 2024 r. złożono 2913 wniosków o wpis fundacji rodzinnej do rejestru i wydano 1871 postanowień o wpisie fundacji do rejestru (odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Nr A.0123.229. 2024 z 11 grudnia 2024 r. na wniosek w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).