Kiedy restrukturyzacja, a kiedy upadłość?

Dla wielu wierzycieli trudności finansowe kontrahenta wiążą się ze sporymi problemami i przekładają bezpośrednio na prowadzoną przez nich działalność. Jest tak wówczas, gdy współpraca z danym podmiotem jest ścisła, a obroty z nim stanowią znaczny procent obrotu ogółem. Pieniądze uzyskiwane w ramach współpracy zasilają bieżącą działalność, pozwalają na realizację inwestycji czy też spłatę finansowania. Brak spodziewanych środków może utrudnić realizację planów oraz wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej kontrahenta. Co gorsza, problemy finansowe dłużnika mogą doprowadzić do zakończenia jego działalności. Liczne egzekucje skierowane do majątku dłużnika, a w konsekwencji podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości, nie wpływa korzystanie na sytuację wierzyciela, który dąży do odzyskania środków i uregulowania własnych zobowiązań.