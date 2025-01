Dyrektywa NIS2 – praktyczne konsekwencje dla polskich przedsiębiorców

Cyberbezpieczeństwo odgrywa dziś kluczową rolę w zapewnieniu stabilności gospodarki i bezpieczeństwa obywateli. Unia Europejska z każdym rokiem podejmuje coraz bardziej zdecydowane kroki w celu podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Przyjęta w grudniu 2022 roku dyrektywa NIS2 (ang. Network and Information Security Directive) stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany w technologii i krajobrazie zagrożeń cyfrowych. Współczesne systemy informatyczne, od których zależy funkcjonowanie takich sektorów, jak energetyka, transport, zdrowie czy infrastruktura cyfrowa, są nie tylko motorem rozwoju, ale również potencjalnym punktem podatności na ataki. W ostatnich latach Unia Europejska była świadkiem serii incydentów, które uwidoczniły kruchość infrastruktury cyfrowej w obliczu zagrożeń. Ataki ransomware, takie jak te paraliżujące systemy zdrowotne, wycieki danych z największych korporacji czy zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, nie tylko wywoływały poważne szkody finansowe, ale także zagrażały życiu i bezpieczeństwu obywateli. Dyrektywa NIS2 to odpowiedź na te wyzwania. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki (dyrektywa NIS1?) nowa regulacja ma na celu zapewnienie bardziej jednolitego poziomu ochrony w całej Unii Europejskiej, eliminując różnice w implementacji przepisów pomiędzy państwami członkowskimi.