Rynek bilansujący energii – najnowsze zmiany

Rynek energii jest pojęciem odnoszącym się do wielu mechanizmów. Może on obejmować zarówno odbiorców, jak i wytwórców energii, dotyczyć ich bezpośrednio lub pośrednio, być dla nich źródłem kosztów, obowiązków czy zysków. Liczba procesów, a także podmiotów kreujących rynek energii tworzy zależności, o których istnieniu często nie zdajemy sobie sprawy. Jednym z filarów tego złożonego systemu, kluczowym dla zapewnienia jego płynności, a co za tym idzie także stabilnych dostaw energii, jest rynek bilansujący (RB). Początek nowego roku stwarza okazję do krótkiego podsumowania tego skomplikowanego mechanizmu – zwłaszcza w kontekście odmienianej już przez wszystkie przypadki ubiegłorocznej istotnej reformy, która została zaimplementowana 14 czerwca 2024 r.