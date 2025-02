Darowizna, testament, czy sprzedaż – który model przekazania biznesu wybrać?

Sukcesja biznesu kojarzy się zazwyczaj ze scenariuszem, w którym dzieci przejmują firmę po swoich rodzicach. Mamy wówczas do czynienia z sukcesją pokoleniową. I rzeczywiście jest to najbardziej wymarzone rozwiązanie dla wielu nestorów. Niestety, jest ono realizowane zaledwie przez 10 proc. firm rodzinnych w Polsce. Przyczyn tego jest wiele, począwszy od braku dobrych wzorców w rodzinie biznesowej, skończywszy na braku rozwiązań systemowych, w szczególności w obszarze edukacji, które przygotowałyby pokolenie sukcesorów do wzięcia odpowiedzialności za biznes rodzinny. Niezależnie od postawionej diagnozy, sukcesja w gronie najbliższej rodziny, to model następstwa prawnego, który warto przemyśleć, ale muszą się do niego przygotować obie strony.