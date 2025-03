Czy można bezpiecznie używać znaku towarowego ze słowem „King”?

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę licencyjną na korzystanie z oprogramowania?

Zakres korzystania z utworu, do którego upoważniony jest licencjobiorca, wyznaczony jest co do zasady konkretnymi polami eksploatacji. W praktyce umowy licencyjne zawierają również inne postanowienia wyznaczające dozwolony sposób korzystania z oprogramowania.