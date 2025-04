Testowanie nie przeszkadza w rejestracji wzoru przemysłowego

Wzory przemysłowe to podstawowe – oprócz prawa autorskiego – prawa własności intelektualnej służące do ochrony designu. Jedną z przesłanek uzyskania prawa jest nowość zgłaszanego wzoru (lub publicznie udostępnianego wzoru wspólnotowego – w przypadku ochrony niezarejestrowanym wzorem wspólnotowym). Na gruncie wzorów przemysłowych owa nowość jest „zrelatywizowana”, co oznacza, że wzór uważa się za nowy, jeśli nie dotarł do wiadomości osób zawodowo zajmujących się daną branżą (albo niezależnie od miejsca wykonywania zawodu na całym świecie – prawo polskie, albo specjalistów z UE – w przypadku wspólnotowego wzoru).