Modernizacja sieci to klucz do transformacji energetycznej

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz dynamicznego rozwoju nowych źródeł, zwłaszcza odnawialnych, zmieniło się postrzeganie sieci elektroenergetycznych. Stały się one obiektem jeszcze większego zainteresowania zarówno decydentów, jak i inwestorów. Bardziej zrozumiałe stało się, że transformacja energetyczna to nie tylko budowa nowych źródeł energii czy modernizacja starszych mocy wytwórczych. Dlaczego więc sieć przesyłowa i przyłączone do niej sieci dystrybucyjne mają tak znaczący wpływ dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii i bezpieczeństwa energetycznego?